美國挺以色列 批准200億美元軍售案

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 14:00

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美國力挺以色列，美國國防部周二（13 日）宣布，批准新一輪價值約 200 億美元對以軍售案，包括大量戰機、空對空飛彈等先進裝備。

美國國防部國防安全合作局周二表示，國務卿布林肯批准這一輪對以軍售，包括價值 188.2 億美元的 F-15 戰機及相關設備、價值 1.025 億美元的先進中程空對空飛彈、價值 7.741 億美元的 120 毫米坦克彈藥、價值 6,110 萬美元的高爆迫擊炮彈、價值 5.831 億美元的戰術車輛等。

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國防安全合作局說：「美國致力於維護以色列的安全，幫助以色列發展和維持強大、完備的自衛能力，對美國國安利益至關重要。本次軍售符合以上目標。」

多家外媒預期，以色列短期內不會收到這批武器。根據國防安全合作局的聲明，合約包含的軍事裝備，將在未來數年生產，最早一批預定 2026 年起開始交付，F-15 戰機可能要等到 2029 年。

以色列國防部長葛朗特在社交平台 X 上對美國表示感謝，稱美國幫助以色列保持軍事優勢，並信守維護以色列國安的承諾。

美國宣布這批軍售之際，中東地區緊張局勢加劇，以色列正準備因應伊朗及其盟友可能即將發動的報復性攻擊。