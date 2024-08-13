美股瘋狂一周 警鐘大作 投資人該如何操作？

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 06:59

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上周，美國股市經歷了一場劇烈的波動，投資者的自滿情緒受到重大打擊。隨著 8 月 2 日公布的 7 月美國就業數據顯示經濟開始放緩，市場情緒瞬間轉變。日元升值引發的「套利交易」平倉，使得多數股票、貨幣及其他資產受到影響。

市場的焦慮主要集中在幾家科技公司的人工智慧前景是否真能實現，此外，美國總統大選及全球動盪的加劇也令投資者感到不安。儘管上周晚些時候股市回升，投資者仍需警惕未來的動盪。

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Alpha Cubed 投資公司執行長 Todd Walsh 指出，這一周的股市波動是「正常化的完美風暴」，提醒投資者美國經濟必然會放緩。他建議投資者應加強防禦、分散投資，開始考慮市場上估值沒那麼高的股票，避免集中投資於「科技七雄」這類少數科技股或高估值股票。

隨著 8 月的到來，市場出現了大量交易機會。8 月 1 日的 ISM 製造業指數顯示美國製造業急劇收縮，造成道瓊斯工業平均指數暴跌近 500 點。儘管美股在 8 月 5 日大幅下挫後有所回升，但投資人不應該因此而放鬆警惕。

根據最新數據，7 月的非農就業人數僅增加 11.4 萬，遠低於預期，這使得經濟前景變得更加黯淡。隨著市場對美聯儲可能降息的預期加強，投資者應該重新評估自己的投資策略。

投資人該如何操作？

分散投資：避免將資金集中於少數科技股，應考慮投資於估值較低的股票，特別是能源、金融和公用事業等板塊。

關注價值股：Alpha Cubed Investments 的沃爾什建議，價值股，尤其是被稱為標普 500 中 「被遺忘的 493」 檔股票中的派息股，將會迎來更好的表現。

保持靈活：投資者應對市場的波動保持警惕，及時調整投資組合，減少重倉股的比例，增持表現不佳的股票。

把握機會：在市場動盪時，若出現優質公司的股票被拋售的情況，投資者應抓住這些買入機會。