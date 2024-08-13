美股跌宕起伏 本周重磅CPI後 市場恐巨震

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:01

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近期，美股表現可謂跌宕起伏。隨著本周重磅 CPI 數據的發布，市場的波動性可能進一步加劇。

根據報導，上周美股經歷了劇烈波動，衡量標普 500 波動幅度的 Cboe 波動率指數 (VIX) 在 8 月 5 日飆升至 65.73，創下自疫情以來的最高水準，隨後標普 500 指數大幅下挫。然而，VIX 在 8 月 9 日回落至 20.37，標普 500 指數則反彈至 5300 點附近。

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根據花旗的報告，交易員預期周三 CPI 報告發布時，標普 500 將至少出現 1.2% 的波動。這一預期波動幅度與美聯準會 (Fed) 主席鮑爾在杰克遜霍爾經濟研討會上的談話，以及輝達 (NVDA-US) 財報發布後的預期波動幅度相一致。(輝達預計 8 月 29 日發布財報)

目前市場普遍預測，剔除食品和能源的核心 CPI 將季增 0.2%，年升 3.2%，接近 Fed 的 2% 目標。若 CPI 數據顯著高於或低於預期，交易員可能會重新調整他們的預期，恐引發市場的另一輪混亂。

Evans May Wealth 的管理合夥人 Brooke May 指出，若 Fed 因經濟放緩而大幅降息，這在歷史上對股票回報並不理想，但目前經濟狀況並不像人們想象的那麼糟糕。他預測，未來幾周內股市可能仍會出現更多波動。

高波動或將延續下去

儘管標普 500 指數從「黑色星期一」的暴跌中反彈，上周大致持平，但期權市場並不完全相信這一復甦。媒體數據顯示，SPDR 標普 500ETF 信託 (SPY-US) 在未來 30 天內下跌 10% 的合約成本已達到自去年 10 月以來的最高水準，這是盈利 10% 上漲合約的兩倍。

衍生品分析公司 Asym 500 的創始人 Rocky Fishman 表示，期權市場尚未向股市發出清晰的信號。在高波動性時期，歷史上是購買股票的好時機，而 CPI 數據將成為一個重要的催化劑。

交易員質疑，鮑爾談話的預期波動是否會在通膨數據發布後更高，因為他可能會宣布降息計畫。Sage Advisory 聯合投資長 Thomas Urano 表示，現在處於轉折點，原本被視為壞消息的經濟數據現在被視為好消息，因為這將迫使 Fed 轉變立場。

即使通膨小幅回升，也撼動不了 9 月降息？

即使美國通膨率在七月略有上升，分析認為這也不足以撼動 Fed 9 月降息的預期。如果 CPI 數據符合預期，則表明通膨仍處於下行趨勢。專家指出，通膨逆轉主要源自於所謂的核心服務（不包括住房），這是政策制定者關注的關鍵類別。一些預測者也指出，由於運輸成本上升，商品價格有上行風險。

然而，從 6 月份開始的住房成本放緩預期應會持續，住房成本約占整體 CPI 的三分之一，對整體通膨趨勢影響重大。

美銀研究顯示，自 1997 年以來，VIX 曾 11 次每周恐慌性飆升超過 45。在這些情況下，只有 2008 年金融危機和 2020 年疫情期間，VIX 指數才曾每周收盤價超過 45 點，且當時標普 500 指數均出現大幅下跌。

分析歷史數據，美銀發現 VIX 指數極端波動後，標普 500 指數的價格走勢呈現一定規律。具體來說，快速下跌後迅速反彈形成 V 字形反彈的案例有 1997、2001 和 2020 年；兩次觸底後反彈形成 W 字形的雙底的案例有 1998、2011 和 2015 年；形成頭肩底的案例有 2002、2008-2009 和 2010 年；而在兩個收斂的趨勢線之間波動形成三角形的案例則有 2018 年。