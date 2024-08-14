〈美股早盤〉美7月CPI報告憂喜參半 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 21:52

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美股主要指數周三 (14 日) 漲跌互現，美國最新公布消費者物價指數 (CPI) 數據顯示通膨如預期放緩，鞏固市場對聯準會 (Fed) 將在 9 月開始啟動降息周期的押注，不過相較昨日的生產者物價指數 (PPI) 表現略為遜色而且報告顯示租金通膨攀升，交易員下調今年降息幅度。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.02%，費城半導體指數跌近 0.7%。

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美國勞工部統計局 (BLS) 周三公布數據顯示，7 月核心 CPI 連續第四個月下降，且為 2021 年初以來的最低增速，進一步替 9 月降息鋪平道路。

值得注意的是，7 月租屋通膨開始停止下降趨勢。有分析認為，在租金通膨年增速自 2023 年以來出現首次上升的情況，Fed 下個月會不會降息還很難說。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「它 (CPI) 可能沒有昨天的生產者物價指數 (PPI) 那麼冷，但今天的 CPI 如預期的那樣，可能不會顛覆現狀。現在的主要問題是，Fed 下個月是否會降息 25 個基點或 50 個基點。」

信安資產管理公司分析師 Seema Shah 認為，今天公布的 CPI 數據消除了任何揮之不去的通膨障礙，這些障礙可能阻止 Fed 在 9 月啟動降息周期。然而，這一數字也表明，降息 2 碼 (50 個基點) 的緊迫性有限。

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 認為，隨 Fed 官員指出需要更多的保證，以確保通膨的下行軌跡保持不變，今天的 CPI 數據，加上昨日的 PPI 報告，應該會繼續證實並支持 9 的降息。

另外，對停滯性通膨環境的擔憂一直是市場的心上的一塊大石，但今天的報告顯示，通膨繼續以穩定的速度小幅下降。

先前就業市場惡化速度加快，引發對經濟狀況萎縮過快的擔憂，本周公布的數據應能緩解 Fed 對通膨路徑的擔憂，可以根據需要降息 25 或 50 個基點，而不必擔心出現停滯性通膨。

截至台北時間周三（14 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 2.10%，至每股 160.71 美元

知情人士透露，在法院裁決認定 Google 壟斷了線上搜尋市場後，美國司法部正在考慮的選擇之一，是罕見地提出分拆 Google 業務。此舉將是自 20 年前拆分微軟的努力失敗以來，美國政府首次以非法壟斷為由拆分一家公司。如果司法部推動分拆計畫，最有可能被剝離的部門是安卓作業系統和網頁瀏覽器 Chrome。

Spotify(SPOT-US) 早盤股價上漲 0.89%，至每股 337.73 美元

Spotify 將於周三更新其在歐盟蘋果設備上的應用程式，展示出各種方案和服務的價格。這是因為 Spotify 不接受蘋果的音樂串流服務規範，新推出的條款用於管理歐洲經濟區的音樂串流應用程式，指導用戶其他的購買方式。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.63%，至每股 204.43 美元

美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 周三 (14 日) 表示，已經結束對 74,918 輛特斯拉 (TSLA-US) 前懸吊系統故障的初步評估，不過結束評估並不意味著沒有安全問題。特斯拉對此並未回應置評請求。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 CPI 年增率報 2.9%，預期 3.0%，前值 3.0%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.2%，前值 3.3%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析：

高盛集團和摩根大通的模型顯示，從美國債券市場的信號以及在較小程度上對商業周期的起落極為敏感的股票的表現來看，市場暗示的經濟衰退幾率已大幅上升。