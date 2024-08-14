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鉅亨速報

盤後速報 - 廣隆(1537)下週(8月21日)除息7元，預估參考價139.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


廣隆(1537-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(8月14日)收盤價146.50元計算，預估參考價為139.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣隆(1537-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種蓄電池極板製造、買賣、內外銷。汽、機車蓄電池、密閉式照明電池製造、裝配、加工、買賣。前項原料之買賣。近5日股價上漲3.55%，集中市場加權指數上漲6.32%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 146.50 7.0 4.78% 0.0
2023/08/23 141.5 10.0 7.07% 0.0
2022/08/17 145.5 7.0 4.81% 0.0
2021/08/12 151.5 10.0 6.6% 0.0
2020/08/12 150.0 10.0 6.67% 0.0

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集中市場加權指數22027.251.06%
廣隆146.50.34%

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