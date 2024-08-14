盤後速報 - 廣隆(1537)下週(8月21日)除息7元，預估參考價139.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
廣隆(1537-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(8月14日)收盤價146.50元計算，預估參考價為139.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣隆(1537-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種蓄電池極板製造、買賣、內外銷。汽、機車蓄電池、密閉式照明電池製造、裝配、加工、買賣。前項原料之買賣。近5日股價上漲3.55%，集中市場加權指數上漲6.32%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|146.50
|7.0
|4.78%
|0.0
|2023/08/23
|141.5
|10.0
|7.07%
|0.0
|2022/08/17
|145.5
|7.0
|4.81%
|0.0
|2021/08/12
|151.5
|10.0
|6.6%
|0.0
|2020/08/12
|150.0
|10.0
|6.67%
|0.0
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