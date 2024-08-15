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鉅亨速報

盤後速報 - 直得(1597)下週(8月22日)除息0.8元，預估參考價106.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


直得(1597-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(8月15日)收盤價107.00元計算，預估參考價為106.2元，息值合計為0.8元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

直得(1597-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為微型及標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。機器手臂及軟體PLC之研究開發製造及銷售。近5日股價上漲0.94%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 107.00 0.8 0.75% 0.0
2023/08/21 66.8 2.0 2.99% 0.0
2022/08/29 80.0 0.0 0.0% 1.0
2022/06/14 82.3 1.5 1.82% 0.0
2021/06/07 101.5 1.5 1.48% 0.0

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