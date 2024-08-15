盤後速報 - 直得(1597)下週(8月22日)除息0.8元，預估參考價106.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
直得(1597-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(8月15日)收盤價107.00元計算，預估參考價為106.2元，息值合計為0.8元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
直得(1597-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為微型及標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。機器手臂及軟體PLC之研究開發製造及銷售。近5日股價上漲0.94%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|107.00
|0.8
|0.75%
|0.0
|2023/08/21
|66.8
|2.0
|2.99%
|0.0
|2022/08/29
|80.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/06/14
|82.3
|1.5
|1.82%
|0.0
|2021/06/07
|101.5
|1.5
|1.48%
|0.0
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