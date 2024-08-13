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鉅亨速報

盤後速報 - 富世達(6805)次交易(14)日除息5.5元，參考價737.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


富世達(6805-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

首日參考價為737.5元，相較今日收盤價743.00元，息值合計為5.5元，股息殖利率0.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/14 743.00 5.5 0.74% 0.0
2023/06/30 240.5 4.0 1.66% 0.0
2022/06/23 163.0 4.5 2.76% 0.0
2021/07/22 322.5 0.4225 0.13% 3.3803

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