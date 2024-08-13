盤後速報 - 富世達(6805)次交易(14)日除息5.5元，參考價737.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
富世達(6805-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
首日參考價為737.5元，相較今日收盤價743.00元，息值合計為5.5元，股息殖利率0.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/14
|743.00
|5.5
|0.74%
|0.0
|2023/06/30
|240.5
|4.0
|1.66%
|0.0
|2022/06/23
|163.0
|4.5
|2.76%
|0.0
|2021/07/22
|322.5
|0.4225
|0.13%
|3.3803
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