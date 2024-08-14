〈日股盤後〉日經指數連3日上揚 岸田將離任帶來不確定性

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:51

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因獲利了結和日元升值打壓市場，日本日經指數周三 (14 日) 盤中一度急跌，但尾盤轉強，幫助指數最終仍然連續第 3 天收漲。

日經指數周三收盤上漲 209 點或 0.58%，報 36442.43 點，東證指數收漲 1.11%，報 2581.90 點。

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當地媒體報導，日本首相岸田文雄將於 9 月辭去執政黨黨魁職務後，日經指數上漲超過 1%，但隨後轉跌，自民黨前幹事長石破茂被視為最可能的接班人，他是日本央行逐步提升利率政策的堅定支持者，他堅信貨幣政策的正常化路徑，能夠有效抑制通膨，同時增強國內工業的國際競爭力。

分析師表示，岸田下台的決定可能會增加一些不確定性，但影響應該有限。

盛寶銀行全球市場策略師兼外匯策略主管 Charu Chanana 表示，岸田的低支持率，意味著股市可能會避免出現重大負面反應。

周三早盤，日本科技股追隨美國科技股走高，專注於人工智慧的新創投資者軟銀集團和晶片測試設備製造商 Advantest 等重量級股的上漲，提振日經指數強升。但隨著投資人鎖定利潤，漲幅收窄，日元在交易期間走強，令出口相關股票承壓。

分產業看，交通運輸設備、保險、有色金屬、其他產品、橡膠製品等上漲，只有精密設備和倉儲 / 運輸相關產業兩個板塊下跌。在東京證券交易所主板市場，74.3% 的股票上漲，23.4% 的股票下跌。