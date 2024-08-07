大拋售後 為何日股能反彈10% 美股僅1%？

鉅亨網編譯許家華 2024-08-07 12:16

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在經歷大規模拋售後，日股為何周二 (6 日) 能反彈漲 10%，而美股僅上漲 1%？這一現象引發市場廣泛關注。

周一，日本日經 225 指數下跌超過 12%，讓投資者感到恐慌。然而，周二該指數在海外交易中回升 10%，顯示出市場似乎已經度過了最艱難的時刻。

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日股的強勁反彈，主要受幾個因素驅動。首先，日元在近期升值超過 10%，這使得日本政府債券的價值上升，促使投資者重新評估市場風險。

其次，日本央行上周提高了基準利率 0.25 個百分點，這一政策改變也增強了市場信心。投資者在進行套利交易時，通常會借入低收益資產並將其出售，然後用所獲得的資金購買其他資產，這進一步推高了日股的表現。

相對而言，美股的反彈未能跟上日股的腳步，主要因為市場對美國經濟衰退的擔憂仍然存在，這對日本企業獲利的影響比貨幣影響更大，這些揮之不去的經濟衰退擔憂是美國未能從日經指數上漲中獲得更大反彈的原因。

儘管日股在短期內出現了強勁反彈，但分析師指出，日元的升值可能會對日本企業的盈利造成約 8% 的影響，因為日本是美國的主要出口國，出口商通常偏好較弱的貨幣以提高利潤，因此日股可能對日圓升值反應過度。

Ironside Macroeconomics 創辦人 Barry Knapp 指出，雖然日股周一的下跌令人震驚，但近期日本和美國股市的下跌始於美國經濟數據疲軟。換句話說，最近美股走勢與美國有關，而非與日本有關。