調查：72%日企看好經濟前景 擔憂匯率和物價

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:42

‌



日本共同社對日本 11１家主要企業，進行未來一年經濟展望調查，有 72% 企業看好經濟擴張，主因是認為個人消費復甦；此外，企業擔憂日元貶值和物價高漲將拖累經濟成長。

調查顯示，72% 企業認為日本未來一年經濟將「擴大」 和「緩慢擴大」，比率較去年夏季調查的 82% 有所下降。詢問可複選的理由，最多的是個人消費復甦占 82%，其次為設備投資復甦 (79%)、訪日外國遊客消費增加 (53%)。

‌



而有 23% 企業認為日本未來一年經濟將「持平」 與「緩慢倒退」，比率較去年夏季調查的 15% 增加。詢問可複選的理由，最多的是個人消費低迷占 64%，其餘為日圓貶值、物價高漲的負面影響 (48%)。

此外，有七成的企業認為自身的業績正在成長。對於當前國內經濟現況，54% 的企業認為「緩慢擴大」，43% 認為「持平」。

關於物價和薪資動向，42% 企業稱未來一年內將上調產品與服務價格，另外有 76% 企業表示 2025 年春鬥的漲薪方案未定。