日股市值3天蒸發1.1兆美元 替多頭抹去一些「泡沫」

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 12:08

‌



日本股市在 8 月初的 3 天內，市值以創紀錄的規模蒸發了 1.1 兆美元，對於看漲的投資人而言，這場股災似乎為日股除去一些「泡沫」，成為買入的絕佳時機。

8 月初的股災，受衝擊最大的股票正是之前漲幅最大的族群，價格大幅回落，進一步拉低估值後，日股在國際市場上的吸引力已有所提升。

‌



換句話說，這場股災，為目前市值 6.1 兆美元的日股除去了一些泡沫。

自 6 月底以來，東證指數已下跌 12%。今年以來表現突出的股票如今遭受更大打擊，尤其是半導體和銀行股。根據 MSCI 公司的一項指數，日本半導體相關股票因人工智慧熱潮而大幅上漲，但在此期間已下跌了 25%，與此同時，因預期升息升而一度飆升的銀行股也下跌了 16%。

Commons Asset Management Inc. 的 CEO 飯塚徹郎指出，這次日股重挫並不意味著市場面臨重大的經濟或金融危機。他補充道，「市場可能只需兩到三個月就能完全復甦。投資人現在已經意識到，日本和美國的貨幣政策正進入新階段，這也成為調整過度集中投資的時機。」

大和資產管理公司首席策略師 Toru Yamamoto 則表示，「我不會說這是一個泡沫，只是市場有點反應過度，因為當你需要降低風險時，就會削減最大的資產部位。」

日本是全球交易員今年最喜愛的市場之一，最近的下跌使股票變得更便宜，可能會使它們對海外投資者更具吸引力，例如股神巴菲特，他已經向日本貿易公司注入了資金。

東證指數目前的預期本益比為 13 倍，而標普 500 指數的預期本益比為 20 倍。日本晶片指數從今年稍早的 35 倍降至 21 倍。

「上個月投資人覺得市場有點漲過頭，但拋售過後，市場回到了應該的位置，」住友生命保險公司平衡投資組合總經理 Masayuki Murata 表示。在當前估值水平下，「可以說我們處於逢低買入的水平。」