拋售潮沖走樂觀情緒 全球投資人轉向看空日股

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:10

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直到本月，使用廉價日元購買日經指數股票一直是熱門交易。自 2023 年初以來，日經指數漲勢不停歇，可歸因於日元暴跌提高了投資者和企業的報酬。

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但日元劇烈波動、日本央行升息、對日本公司獲利的懷疑以及對美國經濟衰退的擔憂，這種交易正在逆轉。

截至 8 月 9 日的一周內，CSOP Nikkei 225 Daily Double 反向 ETF 的交易量激增，該基金是日本以外唯一允許做空日經指數的 ETF。這款在香港上市的產品，日均成交額接近 2000 萬港元 (合 257 萬美元)，比前一週的約 100 萬港元成長了 20 倍，也是自今年 5 月推出以來的最高成交額。

投資人也正在退出對日本股市的直接投資。

高盛表示，在 8 月 2 日至 8 月 8 日當週，全球對沖基金以 5 年多來最快的速度拋售日本股票，甚至一些長期投資者也開始削減部位。

總部位於倫敦的資產管理巨頭 LGIM 亞洲投資策略主管 Ben Bennett 認為，日本央行的量化緊縮政策和日元走強將對日股構成不利影響。

Ben Bennett 說，上週以前，該公司的多資產基金已經減持日本股票，並補充道，在經歷了動盪的一週後，他們仍保持了這一比重。

日元兌美元匯率一度從 7 月中旬的 162 左右飆升至上週一的 142 左右，爲七個月來的最高水平。

瑞士資產管理公司 UBP 亞洲高級經濟學家 Carlos Casanova 在談到日元套利交易時表示：「推動日股上漲的因素之一將逐漸消失。」

Carlos Casanova 說：「現在我們需要看到基本面的改善，這意味企業要上修獲利，除非看到日本經濟復甦，否則這種情況不會發生。」]

UBP 最近也退出了一些日本股票部位，目前持中性觀點。