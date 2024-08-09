日股上沖下洗 外資連三周撤離、散戶跑步進場
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:30
日股近來劇烈震盪，海外投資人連續三周賣超日股，但散戶仍持續進場低接，連四周淨買入。分析師認為，日股要重回上漲軌道，長期投資人的紮根可能成為關鍵。
日本交易所集團 8 日公佈數據顯示，截至 8 月 2 日當周，海外投資者的日本股票淨賣出額期貨為 5092 億日元，現貨為 5524 億日元，為連續第三周淨賣出。
其中對沖基金等短期資金的資金外流明顯，以 2024 年初以來的累積計算，已轉為淨賣出。
如果從年初開始累計海外投資者的淨買入和淨賣出之間的差額，截至 7 月第 2 週，淨買進逾 2.5 兆日元；從第 3 週開始淨賣出額達到 3.4 兆日元，相當於已全部回吐。
雖然外資持續撤出日股，但散戶卻跑步進場低接。
根據日本交易所集團的數據，散戶透過現金和期貨交易淨買進 4692.1 億日元，為連續第四周淨買入，也是自 2023 年 1 月初以來持續時間最長的淨買入。
此外，以長期投資為前提的退休金基金，對日股信心卻沒有動搖。從僅限於股票現貨的年初以來的累計金額來看，雖然與高峰的近 5 兆日元相比有所減少，但仍有 3.2681 兆日元的淨買入。
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