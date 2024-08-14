〈財報〉瑞銀Q2大賺11億美元 輕鬆打敗分析師預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 22:20

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瑞銀 (UBS) 周三 (14 日) 美股盤前公布第二季財報，受惠投銀業務表現亮眼，以及整合昔日競爭對手瑞信 (Credit Suisse) 帶來大於預期的成本節省，該季獲利輕鬆打敗華爾街分析師預期。與此同時，該行也表示將出售瑞信的美國房貸業務，預料交易會在明年第一季完成，不過並未透露買家姓名僅表示是一個財團。

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根據財報，瑞銀第二季總營收報 119 億美元，高於分析師預估的 114.9 億美元、淨利報 11.4 億美元，遠超分析師預期 5.208 億美元。該季每股獲利報 0.34 美元、稅前淨利報 14.7 億美元，雙雙優於分析師預估的 0.16 與 9.86 億美元。這是瑞銀自 5 月正式完成與瑞信合併以來首份財報。

此外受惠合併瑞信，瑞銀第二季全球財富管理部門營收年增 15% 至 60.53 億美元。雖然瑞銀在今年第一季成功轉虧為盈，但仍警告全球財富管理以及個人和企業銀行部門的淨利息收入 (NII) 都將下降。

展望未來，瑞銀預估第三季 (本季) 將產生約 11 億美元的相關整合費用，而且總成本節約速度將溫和下滑，不過這些費用會被採購會計效應增加的約 6 億美元抵銷。

瑞銀表示，在地緣政治緊張局勢加劇、美國大選即將到來的大背景下，宏觀經濟前景仍受到持續的衝擊，今年下半年的市場波動性可能較上半年增加。

該行還表示，由於全球財富管理中持續的結構性變化以及瑞士國家銀行的第二次降息，我們看到了適度的淨利息收入逆風。

對於財報，瑞銀執行長安思杰 (Sergio Ermotti) 聲明表示，上半年的業績反映該行自完成收購瑞士信貸以來的「重大進展」。他說：「我們完全有能力實現我們的財務目標，恢復到被要求介入並穩定瑞信之前的獲利水準。」

他還提到，瑞銀現在正進入整合的下一階段，這對於實現進一步的大幅成本、資本、融資和稅收優惠至關重要。