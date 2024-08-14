印企獲利2位數成長動能 支撐印股「走自己的路」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 16:19

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七月底八月初美國經濟衰退疑慮增溫、日央行升息日元攀升與日元套利交易部位平倉等影響，全球股市高度震盪，惟獨印度企業獲利週期強勁，有兩位數的獲利成長動能，表現相對穩健。其中富蘭克林坦伯頓印度基金獲全球投資人青睞，基金規模擴增 2 倍多，截至 2024/07 成長逾倍來到 30.16 億美元，同時躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠。

富蘭克林證券投顧表示，印度市場以內資資金為主要參與對象、外資持股比重較低，七月份透過 SIP (印度國家系統性投資計畫) 流入國內共同基金的規模較前月攀升 10% 來到 2330 億盧比，同時外資持有印度股市比重進一步下滑至 17.6%，內資控盤下也讓印度股市受國際資金流動的影響性較低，全球金融市場大幅震盪之際，印股表現穩健、與其他市場連動性較低，即突顯其投資優勢。

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印度前景展望佳吸引投資人目光，印度股票型基金規模持續擴增，以台灣核備境外印度股票型基金觀察，基金總規模於 2023 年擴增 43%、今年來截至 7 月又再擴增 35%，累計擴增 93%。其中，富蘭克林坦伯頓印度基金獲全球投資人的認同與青睞，基金規模自 2022 年底的 12.43 億美元持續擴增，截至 2024/07 成長逾倍來到 30.16 億美元，同時躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠。

該基金目前配置著重於內需消費、金融深化、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。

富蘭克林坦伯頓印度團隊最早成立於 1993 年，擁有逾 30 年歷史，同時也是印度首個註冊成立的民營共同基金，富蘭克林坦伯頓印度團隊的起源實際上就是印度共同基金產業的起源故事，團隊在印度三個城市擁有 15 位專業投資分析師，能清楚地洞察在地新興趨勢，而由 14 個國家的 70 多名專業投資分析師組成的全球新興市場團隊則提供了全球投資視野。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪 · 拉加表示，印度資本支出週期大幅回升，而這在舊時資產負債表過度槓桿化的時期是不可能實現的。印度政府持續於基礎建設領域投入資金，為企業營運奠定更堅實的基礎。再者，觀察過去 10~20 年市場的演變，民間企業崛起、擁有專業經理人管理的企業開始主導印度股市，民營企業擁有更好的公司治理、更高的風險承擔能力與更好的管理，民營企業佔指數權重提升、國營企業比重下滑，此為重大進展。因此，真正支撐這樣評價水準的是企業獲利成長與資產品質。