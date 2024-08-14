出國會更貴！瑞銀投行：亞洲機隊供應吃緊 中國以外的機票將居高不下

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 14:27

‌



正值暑假的旅遊潮，比如台灣人最愛到訪鄰近的日本、東南亞，恐怕未來出國機票很難降價。瑞銀投行研究部指出，相對於亞洲實際航班需求，尤其是長途和非中國航線，市場低估了機隊供應短缺的持續時間，運力出現緊張。預計亞洲的機票價格將在更長時間內居高不下，並有利於航空公司的利潤率。

相對而言，南亞航空公司可能表現更好，他們與中國航空公司的直接價格競爭較少，而中國航空公司可能因宏觀不利影響，面臨更明顯的價格下滑。

‌



亞洲機隊供應低於實際航班需求

瑞銀投行認為，市場對亞洲航空公司定價環境大幅疲軟的擔憂過甚。雖然一些歐美航空公司在最近業績期中披露的客收益呈下行趨勢，但亞洲的機隊供應似乎緊張得多。預計 2024 年亞洲的機隊運力僅比 2019 年水準高出 6%，落後於歐美，並且遠低於隱含的實際航班需求，根據 2010-19 年空中交通量與實際 GDP 增長之間的歷史關係，實際航班需求比 2019 年水準高出 22-29%。新飛機交付延遲可能進一步限制供應增長。除非出現嚴峻的宏觀情景，比如經濟深度衰退，價格下行幅度可能較為溫和，有利於利潤率，對大多數亞洲航空公司而言，這意味著 ROE 將高於趨勢水準。

長途和非中國航線的機票價格可能更具韌性

瑞銀投行認為，由於機隊供應更緊張且對中國宏觀不利影響的敞口較小，長途和非中國航線的機票價格可能更具韌性。通常用於長途航線的寬體機運力，仍比 2019 年水準低 5%。此外，中美航班量減少應能支撐北亞 - 北美航線價格。然而，由於中國宏觀經濟走弱（如消費降級），且中國航空公司的機隊規模比 2019 年水準高出 15%，中國航線的機票價格下行幅度可能更明顯。

南亞航空公司更加受益；謹慎看待中國航空公司