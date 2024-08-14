高股息驚見20%！這檔年度大配調高配息金額 竟大勝00878

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 16:20

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富邦特選高股息 30(00900-TW) 第二次配息公告出來了，這次確定配息 0.792 元，投資人只剩明 (15) 日最後一天買進或持有，才可參與本次配息，以 8/14 收盤價計算，單次現金殖利率為 5%，年化配息率高達約 20%，是國內高股息 ETF 年化配息率首度出現 2 字頭！市場法人專家分析，(00900-TW) 本次能調高配息金額，應與今年獲利表現優異，實現獲利後，返還投資人所致，且自發行起每次的除息都有順利填息，平均 38 天完成填息，填息效率相當不錯。專家也建議，有配息需求的投資人，可以考慮再搭配債券型的 ETF，降低波動度也增加現金流。

七月股市風雲變幻，高股息 ETF 持續吸引投資者的青睞。根據證交所 8 月資料顯示，高股息 ETF 的規模已達 1.6 兆元，已占全體 ETF 規模的一半以上。憑藉其高殖利率，高股息 ETF 已成為現代投資者的資產配置選擇之一。各大投信 8 月陸續公告配息金額，根據當月配息金額及最新的收盤價，殖利率最高的是富邦特選高股息 30(00900-TW)，在激烈競爭下拔得頭籌。以集保結算所公布最新一期的受益人數與集保張數計算，平均每人每月可收到的配息高達 2,580 元，遠超過國泰永續高股息的 1,773 元，可說是投資人增加被動收入的好標的。

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市場投資達人觀察，(00900-TW) 追蹤「特選台灣高股息 30 指數」，該指數篩選市值前 200 大、流動性居近 3 個月日均成交金額前 90%、並且近 4 季累計營業利益為正的公司，選取可參與配息之高股息股票為目標。成分股占比介於 1% 至 5%，以達到分散風險的效果。並且透過每年 3 次成分股審核，有效剔除已發放現金股利的公司，更能掌握高息股。市面上高股息產品琳瑯滿目，對投資人而言，選擇具備嚴格篩選標準的投資標的是致勝關鍵。