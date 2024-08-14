〈陸港盤後〉中國銀行貸款19年來首度萎縮 兩市延續弱勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-14 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（14 日）收盤齊跌，兩市指數延續弱勢 ，深證成指和創業板指的跌幅都超過 1%，寫下 2 月初以來新低，利空是中國向實體經濟發放的銀行貸款，19 年來首度萎縮，凸顯疲軟內需已成為經濟成長一大阻礙。

滬指周三收盤跌 0.6% 報 2,850.65 點，深證成指跌 1.17% 報 8,311 點，創業板指跌 1.42% 報 1,584.33 點，兩市成交額合計人民幣 4,775 億元。

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化纖、煤炭、醫藥、半導體、石油等類股走低，媒體族群逆勢拉升。

香港恒生指數周三收盤跌 0.35%，報 17,113.36 點，恒生科技指數跌 0.99%，報 3,395.7 點。

中國人民銀行（央行）周二發布的 7 月金融統計數據報告顯示，7 月扣除提供給金融機構的人民幣計價銀行貸款，較前一個月減少人民幣 770 億元（107 億美元），是 2005 年 7 月以來首次下滑，原因是償還的債務規模大於舉債規模。

《彭博》指出，由於投資回報大幅下降，加上實質借貸成本仍高，中國的家庭和企業都忙著償付債務。這顯示內需欲振乏力，中國政府的全年經濟成長目標面臨風險。官方成長目標定在 5% 左右。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）表示，這是一份相當疲弱的報告，代表家庭與企業的貸款需求依舊非常疲軟，政府必須採取更多措施，已確保今年能夠實現全年經濟成長目標。

野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明（Richard Koo）最早提出「資產負債表衰退」理論，用以解釋上世紀 90 年代日本資產泡沫破裂後，企業的目標從利潤優先轉為償債優先，進而引發經濟成長持續低迷。