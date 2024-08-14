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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)目標價調升至220元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮(2603-TW)提出目標價估值：中位數由210元上修至220元，調升幅度4.76%。其中最高估值300元，最低估值136元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予長榮(2603-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀2位。

長榮(2603-TW)今(13日)收盤價為178.5元。近5日股價上漲7.85%，相關航 運 業近5日上漲4.46%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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