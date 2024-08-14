鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調降至230元，幅度約8%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對上銀(2049-TW)提出目標價估值：中位數由250元下修至230元，調降幅度8%。其中最高估值319元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予上銀(2049-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀3位。
上銀(2049-TW)今(13日)收盤價為206.5元。近5日股價上漲8.4%，相關電機機械近5日上漲10.62%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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