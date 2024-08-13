全美六成以上旅館由印度人經營 旅館業霸主是如何煉成的？

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 15:55

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中國產業研究媒體《酒店觀察網》報導，美國旅館業是相當成熟的產業，連鎖化程度高達 73% 左右，但令人驚訝的是，有 60% 的飯店掌握在印度人手中，尤其是一個叫帕特爾 (Patel) 的族群。一個族群移民到美國後，非常容易壟斷一個地區的特定產業。

帕特爾人來自印度古吉拉特省，由於農耕很難維繫生計，這些人在 19 世紀末到 20 世紀初大量移民到東非的烏干達去做貿易和鐵路工人，但在 1972 年被驅趕出烏干達。這些無家可歸的難民一部分回到了印度，另一部分則移民到了英國、加拿大和美國。

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帕特爾人以難民身分進入美國，生活非常艱難，但天生擅長做生意的帕特爾人卻發現汽車旅館的大機會，當時又恰逢美國修改移民法案，任何移民只要在美國投資 4 萬美元就可申請永久居留身份，促使大量印度裔移民投資購買美國的汽車旅館。

此外，由於當時被迫轉讓汽車旅館的價格極為低廉。使得投資報酬率很高，加上銀行急於收回本金，也非常樂於向帕特爾人貸款。

假設一個帕特爾家庭要收購一個 20 間房的小型汽車旅館，大概要 5 萬美元，但可跟銀行貸款到 80% 到 90%，當時平均房價是 12-13 美元，入住率 50%-60%。汽車旅館大概能讓帕特爾家庭獲得 5 萬美元的年收入。

一部分帕特爾人成功後，就會收購更大的汽車旅館，把生意擴大，其他的帕特爾人看到他人成功後也開始模仿。久而久之，帕特爾人就完全控制了汽車旅館市場。

由於加入這個行業的帕特爾人越來越多且沒經驗，於是選擇加盟品牌，於是小型汽車旅館快速連鎖化。1962 年美國連鎖汽車旅館僅 2% 的，而 1987 年汽車旅館的連鎖化率達到了 64%。

後來，隨著美國經濟的發展，顧客需求的多元化，汽車旅館也搖身一變，演變成各式各樣的精品旅館。