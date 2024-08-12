川普副手指非法移民造成住房危機籲先驅逐百萬人 經濟學家：完全搞錯重點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-12 09:07

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美國共和黨副總統候選人范斯周日 (11 日) 接受美國廣播公司 (ABC) 專訪時說，目前在美國境內約有 2000 萬名非法移民，並提議開始驅逐 100 萬人。此前他也將美國住房危機歸咎於非法移民。

在被問到跟川普將如何實現大規模驅逐多達 2000 萬移民目標時，范斯稱將採取循序漸進的方式。

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包括前總統川普在內的共和黨人贊同大幅強化美國的移民政策，川普更多次承諾重返白宮後，將發起美國史上最大規模的驅逐活動。

此外，范斯上週二 (6 日) 接受《福斯新聞》訪問時也對美國住房負擔能力危機表示，非法移民造成住房更加稀缺，並進一步推升房價。

但經濟學家認為范斯搞錯重點，恐帶來誤導作用。Redfin 首席經濟學家 Daryl Fairweather 在 X 平台上說：「住房成本如此之高的原因很簡單，就是供應不足。我希望專家們能直截了當問候選人該如何增加住房供應。」

專家表示，住房負擔能力問題是由多種因素造成的，包括 2008 年金融危機後揮之不去的影響、新冠疫情引發的房市榮景，以及鼓勵擁有住房的長期政策。

事實上，多年來美國新屋建設投資不足，且限制美國社區密度的分區政策，使得可用住房數量嚴重短缺。