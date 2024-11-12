〈台幣〉股匯大逃殺 放量重貶收32.425元 創3個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 19:49

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台北股匯今 (12) 日上演資金大逃殺，外資狂賣台股 476 億元並匯出，新台幣兌美元匯率應聲摜破 32.3、32.4 元兩道關卡，終場重貶 1.74 角，收在 32.425 元，創 3 個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 26.715 億美元。本周僅 2 個交易日，新台幣匯率已狂貶 3.1 角之多。

新台幣兌美元匯率今天以 32.29 元開盤，早盤即湧現美元買盤，外資與投信匯出力道強勁，即便出口商有進場拋匯也難以抵擋，午盤後最低下探 32.464 元，一度貶值多達 2.13 角。

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匯銀人士直言，儘管美國聯準會一如預期降息 1 碼，但川普交易持續陷入狂熱，資金大舉回流美元，使得整體亞幣承受不小壓力，因此，央行並未對新台幣多做干預，與亞幣走勢趨於一致，僅在適當時機提供流動性。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.47%，韓元重摔 0.85%，人民幣亦重貶 0.61%，新台幣貶值 0.54%，新加坡幣貶值 0.5%，日元小貶 0.12%。