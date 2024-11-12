台股挫逾500點 金管會信心喊話：上市櫃前10月營收續創高

受到美國科技股及晶片股走弱影響，台股今 (12) 日震盪下挫 547.87 點，跌幅 2.33%，收在最低點 22981.77 點，成交量擴大至 4385.39 億元，外資狂賣 476 億元。金管會對外信心喊話，強調上市櫃公司截至今年 10 月底累計營收約 35.58 兆元，年增近 12%，創歷年同期新高，將密切關注國際金融市場變化。

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證期局副局長黃厚銘指出，投資人繼續押注川普勝選入主白宮帶來的市場效應，美股 11 日除費半重挫 2.54% 外，其餘美股三大指數均呈上漲，漲幅介於 0.06% 至 0.69%。