台股挫逾500點 金管會信心喊話：上市櫃前10月營收續創高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 19:18
受到美國科技股及晶片股走弱影響，台股今 (12) 日震盪下挫 547.87 點，跌幅 2.33%，收在最低點 22981.77 點，成交量擴大至 4385.39 億元，外資狂賣 476 億元。金管會對外信心喊話，強調上市櫃公司截至今年 10 月底累計營收約 35.58 兆元，年增近 12%，創歷年同期新高，將密切關注國際金融市場變化。
三大法人今天合計賣超台股 618.26 億元，其中，外資大舉賣超 476.36 億元，自營商同站賣方，賣超 204.92 億元，投信則逆勢買超 63.03 億元。
證期局副局長黃厚銘指出，投資人繼續押注川普勝選入主白宮帶來的市場效應，美股 11 日除費半重挫 2.54% 外，其餘美股三大指數均呈上漲，漲幅介於 0.06% 至 0.69%。
亞股今天普遍賣壓沉重，其中，港股跌勢最深，終場重摔 2.84%，上証大跌 1.39%，韓股重挫 1.94%，新加坡股市下跌 0.75%，日股收盤跌幅則收斂至 0.4%。
根據統計，今年截至 11/11 止，台股上漲 31.22%，相較其他主要市場仍舊表現亮眼，香港漲幅 19.82%、深圳漲幅 19.57%、日本漲幅 18.14%、上海漲幅 16.64%、新加坡漲幅 15.41%、韓國跌幅 4.66%、美國道瓊漲幅 17.52%。
黃厚銘表示，台股集中市場日均成交量約 4201.15 億元，相較去年同期增加 52.25%。截至 11/11，信用交易之整戶擔保維持率為 171.87%。
證期局指出，今年截至 10 月底本益比約 22.27 倍，現金殖利率達 2.38% (加計股票股利為 2.49%)，國內上市櫃公司截至今年 10 月底累計營收約 35.58 兆元，較去年同期增加 11.92%，為歷年同期最高。
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