〈房產〉股房雙漲引來槓桿大開? 全台「雙貸族」人數再刷新天花板

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 10:00

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台灣股房雙漲走勢之下，不僅銀行房貸金瀕臨上限，房仲業者盤點聯徵中心數據，全台截至 4 月止，同時有房貸、信貸的「雙貸族」人數達 36.8 萬人，不僅人數創有統計以來同期最高，且平均每人房貸、信貸金額也是刷新歷年 4 月新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，3 月央行宣布升息，6 月再推加強版「第二戶限貸令」，惟雙貸族人數仍居高不下，推估除房價高漲，致使購屋人需經由信貸補上房貸缺口，也與上半年股市大漲，不少房貸族增貸投資金融商品有關。

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據聯徵中心最新統計，2024 年 4 月同時持有房貸、信貸的人數約為 36.8 萬人，且平均每人房貸金額約 578 萬元、平均信貸金額達 102.4 萬元，三項數據都是自 2012 年以來同期最高，徐佳馨分析，雙貸族人數與貸款金額屢創新高，主要原因有三，一是自疫情以來的房市多頭，致使全台房價高居不下，不少購屋人深怕未來買房越來越貴，雖說資金較不充裕，仍希望提早「上車」，因此需經由信貸彌補資金缺口；二是上半年台股持續創下新高，吸引已購屋者持續增貸投入股海；第三則為通膨環境之下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，觀察歷年數據，雙貸族人數增長大抵與房市大盤走勢相符，例如 2012 年房市進入大多頭，當時雙貸族人數約達 31.3 萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數保持 28-29 萬人，直至 2020 年疫情後全台房市復甦，此一族群數量突破 30 萬人大關，且漲勢維持至今仍難退。