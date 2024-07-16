新青安貸款首波查核 果真有1332件轉租、170個人頭戶

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-16 11:27

財政部今 (16) 日表示，針對「新青安貸款」，經公股銀行業篩選查證疑似人頭戶及貸後出租之高風險態樣案件，加上與政府資料勾稽比對查核，依各銀行目前初步清查結果，首波先就 112 年 8 月 1 日至 113 年 3 月 31 日已核貸之新青安貸款案件為清查對象，涉有出租情事計 1,332 件，人頭戶計 170 件；目前正請各銀行就 113 年 4 月 1 日以後之核貸案件，列為第二波查核範圍。

財政部說明，首波先就 112 年 8 月 1 日至 113 年 3 月 31 日已核貸之新青安貸款案件，公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件，確實清查處理；同時透過部會合作，以政府資料勾稽未符自住個案，比對結果再由各銀行依個案實際情況及政策協助目的審酌認定，初步查核結果總計有 1,502 件未符自住使用個案。

新青安核貸的 5.7 萬多戶中，落在第一波的即有近 4.3 萬件，占比近 75％，也就是四分之三的新青安戶目前都已清查完畢。

財政部目前正請各銀行就 113 年 4 月 1 日以後之核貸案件，列為第二波查核範圍加強稽查；至 113 年 6 月 27 日後新貸戶已徵提自住切結書，並新增新青安貸款借款人限貸一次之規定，財政部將賡續督導公股銀行澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，滾動檢視、精進相關貸款管理機制。