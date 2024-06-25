〈房產〉新青安貸款熱度續發燒 平均每戶多揹逾200萬元房貸
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 11:11
新青安不僅催化首購買盤，貸款族揹負的房貸金額也直線上升。依財政部最新統計，今年 5 月新青安的貸款熱度再創新高，單月撥貸戶數高達 8273 戶，對照去年 7 月新青安上路前的 1311 戶，戶數暴增逾 5 倍，單月撥貸總金額也激增，平均每戶撥貸金額逐月提升。
新青安貸款平均每戶撥貸金額，到 2024 年 5 月已來到 768.8 萬元，足足較上路前的 553.1 萬元，增加了 215.7 萬元，成長金額比新青安提高的 200 萬元額度還多。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新青安平均每戶核貸金額較舊青安大增，主要因素包括「貸款額度提高」，新青安貸款上限為 1000 萬元，較舊青安多 200 萬元，購屋族普遍提高預算，以便增加購屋選擇；同時，「年期長月繳低」，若以舊青安貸款 800 萬 30 年期，和新青安 1000 萬貸款 40 年期，月繳金額均在 2.8-2.9 萬，等於加量不加價，用足額度、資金運用更加寬裕。
此外，「近期房價上漲」，房價受通膨、工料漲價等因素逐年上漲，民眾申貸購屋的金額也逐年拉高。而「首購偏愛新屋」，由於行庫放貸通常有「屋齡 + 年期」小於一定年限的內規，因此為爭取長年期貸款，首購族偏向購買低屋齡的物件，申貸金額也較中古屋更高。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新青安上路至今，平均每月的撥貸戶數超過 5500 戶，據此推估，到了今年 6 月底，新青安撥貸總戶數可望突破 6.3 萬戶，政策反應相當熱絡，且目前新青安每戶平均撥貸額度還不到 800 萬元，以申貸額度上限 1000 萬元來看，後續仍具成長空間。
不過，近期台灣官方已針對新青安提出檢討精進方案，除了要求新申貸戶加簽自住切結書外，也會強化貸前徵審，並針對所有申貸戶加強貸後管理，違反自住規範者，將面臨取消優惠利率、縮短年期、降低成數等衝擊，藉以防範「人頭戶」及「假自住真出租」，若精進管理能徹底落實，新青安的成長趨勢有機會緩步降溫，但市面上的租賃供給，可能因屋主回歸自住而減少，後續的租金走勢值得進一步留意。
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