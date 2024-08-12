萬海Q2獲利創7個季度高 上半年賺超過半個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 17:20

‌



貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，單季稅後純益 115.69 億元，每股純益(EPS)4.12 元，創 7 個季度來高，累計上半年稅後純益 161.92 億元，EPS 5.77 元，萬海表示，由於第二季運價和貨量增長，加上公司船舶調度得宜，對獲利有所挹注。

展望第三季，萬海認為，雖處歐美返校及傳統假期備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化和關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍充滿挑戰，將持續檢視個別航線效益，精簡成本維持經營效率。

‌



據 IMF 最新發布世界經濟展望，今明年全球貿易預計將分別增長 3%、3.3%；WTO 則預測，世界商品貿易量在去年顯著下降後，今明年將分別增加 2.6%、3.3%。

而新加坡專業研究機構 LINERLYITICA 對航運市場運力供給預測，今明年分別為 9.7% 和 4.8%。

萬海認為，雖運力有明顯增加，但從 LINERLYITICA 報告的各航線運力趨勢，2023-2024 年船舶運力主要投入在遠東 - 北歐、遠東 - 地中海和遠東 - 拉丁美洲等航線，其他航線呈相對穩定趨勢。