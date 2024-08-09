寧波舟山港動明輪爆炸 陽明：火勢受控 全船人員安全撤離

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 17:58

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貨櫃航商陽明 (2609-TW) 旗下貨櫃輪動明輪 (YM Mobility) 今 (9) 日下午驚傳，在中國一線港口寧波舟山港發生大爆炸事故，陽明對此發布重大訊息指出，火勢已受控制，全船人員均已安全撤離。

陽明說明，動明輪於寧波港作業時，船上發生失火事故，不過，現場即時滅火，火勢已受控制，且全船人員均已安全撤離，至於事故發生原因尚待釐清，據初步調查，船上搭載 1 只危險品貨櫃發生爆炸，依貨主申報屬冷櫃代替乾櫃使用，並無插電需要，旗下環明 (上海) 國際船務代理公司已與主管機關積極應變處理。

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動明輪配置於陽明遠東往返中東 CGX 航線，有關該班船舶動態、貨載轉運、船期調整等相應安排，將在有進一步訊息後更新公告。

對於海運市況，陽明也表示，據海運諮詢機構 Alphaliner 統計，扣除塢修船舶數量，截至 7 月 15 日全球僅 0.6%(約 16.7 萬 TEUS) 貨櫃船處純閒置狀態，自今年 1 月起船舶閒置率持續低於 1%，顯示貨櫃船隊已因船舶繞道、塞港及市場旺季提前而被充分使用。