騰輝-KY 2024年上半年財報淨利2.24億元 EPS3.15元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 15:52

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專業銅箔基板廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (12) 日公布 最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益 1.34 億元，爲三季來新高，季增 50.743%，年減 8.56%，每股純益 1.89 元，2024 年上半年稅後純益 2.24 億元，持平去年同期，每股純益 3.15 元。

騰輝 - KY2024 年第二季營收 11.19 億元，毛利 33.38%，季減 1.32 個百分點，年增 3.31 個百分點，2024 年第二季稅後純益 1.34 億元，爲三季來新高，季增 50.743%，年減 8.56%，每股純益 1.89 元。

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騰輝 - KY2024 年 1-6 月營收 21.94 億元，毛利率 34.02%，年增 3.31 個百分點，2024 年上半年稅後純益 2.24 億元，持平去年同期，每股純益 3.15 元。

騰輝 - KY 指出，2024 年第二財務績效，單季營收與獲利上揚優於首季。整體經濟大環境不佳等因素交織影響下，營收及獲利依然雙雙增長，主係受惠於軍工航天產品維持穩健增長, 且產品升級應用到超高多層板致用量增加, 並深耕於新能源與多種機電散熱產品應用材料，獲得客戶認可且規格升級進入量產。

同時，高毛利散熱基板 / 特有新型薄膜擴大應用領域到被動元件, 訂單成長加入貢獻，此多項高毛利少量多樣特殊材料並未受到經濟影響, 訂單穩定持續帶動整體毛利率及獲利表現維持高檔。公司展望第三季以後, 車用電子與軍工航太應用將回暖, 產能利用率將可回升。

騰輝 - KY 2024 年 7 月營收 3.52 億元，月減 2.1%，年減 17.3%，累計 1-7 月營收 25.46 億元，年減 10.07%。騰輝 - KY 指出，營收下滑主要受中國汽車產業崛起且內捲和工業市場需求不穩定，因 5 月原料基板漲價客戶大量備了庫存, 目前仍在消化庫存。

就各已發布最新營收的 CCL 廠來看，以台光電 (2383-TW) 表現在市場的旺季需求之下，2024 年 7 月台光電營收以 57.81 億元再創新高，月增 10.2%，年增 58.58%；2024 年 1-7 月營收爲 341.32 億元，年增率 69.1%，台光電第二季稅後純益 24.3 億元，每股純益為 7.08 元，創單季歷史新高，2024 年上半稅後賺 41.41 億元，每股純益 12.83 元。