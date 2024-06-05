騰輝車用基板銷售成長 5月營收3.99億元創9個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 19:02

銅箔基板廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公布 20245 月營收 3.99 億，創 9 個月來新高，月增 10.62%，年減 4.71%，2024 年 1-5 月營收 18.35 億元，年減 8.83%，5 月營收重點在高毛利的車用散熱基板銷售成長挹注。

騰輝 - KY 主管指出，受惠於公司長期耕耘的各終端車廠、大功率電動機車、新能源與多種機電散熱產品應用新料號進入量產，且客戶使用產品規格有所升級，因此 5 月散熱材料產品營收大幅上升。

另外，主要原物料價格上揚，公司除了逐步調整相對低價的產品，使得營收較上月顯著上升。高毛利材料之軍工、航天等應用產品，銷售仍維持穩健增長。公司不斷深耕布局終端認證並不斷推出新產品的策略交叉作用下，目前已有新認證與新產品獲得客戶採用, 未來將能夠在獲利與營收雙貢獻下, 持續保持特品專業與持續高毛利成長的良好形象, 市場競爭力不斷強化下，對公司未來發展深具信心。

騰輝 - KY 主管指出，近來傳統歐洲與日本車廠為了搶食龐大電動車市場商機，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，雙管齊下，及取得中國標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，爲騰輝 - KY 耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，非照明類散熱應用如: 電子噴射引擎、動力方向盤等應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展。

騰輝 - KY 主管指出，公司近期在特殊材料開發上迭有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G 應用的半導體測試材料，AI 服務器 / 巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發上迭有斬獲， 對未來深耕特殊材料取得更多成長機會深具信心。