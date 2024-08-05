騰輝前7月營收25.46億元 高毛利軍工航天產品銷售動能強勁

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 16:06

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銅箔基板廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公布 2024 年度 7 月營收 3.52 億元，月減 2.1%，年減 17.3%，累計 1-7 月營收 25.46 億元，年減 10.07%。騰輝 - KY 指出，營收下滑主要受中國汽車產業崛起且內捲和工業市場需求不穩定，因五月原料基板漲價客戶大量備了庫存, 目前仍在消化庫存。

同時，騰輝 - KY 認為，居高不下通膨，也導致消費支出疲軟，汽車銷售低於預期，車用散熱金屬基板營收本月個位數微減。高毛利材料之軍工、航天應用產品及軍工航天低損耗不流膠黏合片，具有優異信賴度、低介電强度和低損耗特性深受終端認可，銷售動能依舊強勁。

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騰輝 - KY 指出，騰輝集團海外分公司, 針對本業外的非 CCL 貿易部分業務，增加多項針對海外 PCB 少量多樣 應用的特殊設計設備, 合作廠商研發成功，將在第四季開始注入營收，會有具體貢獻。

同時，騰輝 - KY 指出，騰輝在散熱金屬基板上繼續取得民族品牌在車燈超快速充電桩的材料認可及訂單外，也積極拓展電控類相關的散熱應用，如堆高機、功率半導體、激光雷達散熱、以及更多電動摩托車品牌 OBC 等等應用認可。

騰輝 - KY 指出，在非傳統電路板應用，騰輝以薄膜及超薄技術突破取得例如被動元件薄型化電容電阻等應 用，及高速電機馬達轉子材料取代線圈，各式高頻薄膜嵌埋式產品開始導入應用。同時，騰輝 - KY 長期努力在部分高速應用的光通信連接器應用取得進展。