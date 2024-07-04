騰輝上半年營收21.94億元年減8% 散熱基板及軍工板材接單增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 14:56

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收受各產業需求放緩造成市場消費下滑、客戶盤點影響，單月營收 2.59 億元，月減 9.96%，年減 8.61%，2024 年 1-6 月營收 21.94 億元，年減 8.8%。

同時，騰輝 - KY 2024 年第二季營收爲 11.19 億元，季增 4.18%，年減 8.61%。

騰輝 - KY 指出， 6 月營收受各產業需求放緩造成市場消費下滑、客戶年中盤點降低庫存及因應原物料價格飆漲，提高備料庫存至本月下單減少所致，整體營收受影響。但主要獲利來源，應用於頭燈材料散熱基板及軍工、航天等應用產品，受惠於公司長期耕耘的各終端車廠、大功率電動機車、新能源與多種機電散熱產品應用新料號進入量產，且客戶使用產品規格有所升級，銷售動能較去年同期成長並持續穩健擴展中。

騰輝 - KY 不停深耕布局終端認證並因應市場新技術、新元件的推陳出新不斷研發推出新產品應用的策略交叉作用下，目前已有新認證與新產品獲得客戶採用，未來將能夠在獲利與營收雙貢獻下，持續保持特品專業與持續高毛利成長的良好形象，市場競爭力不斷強化下，對公司未來發展深具信心。

騰輝 - KY 指出，近來傳統歐洲與日本車廠為了搶食龐大電動車市場，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，雙管齊下, 及取得中國標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，非照明類散熱應用如: 電子噴射引擎、動力方向盤等應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進

騰輝 - KY 近期在特殊材料開發上迭有斬獲，如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G 應用之半導體測試材料，AI 服務器 / 巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發上也有新斬獲, 對未來深耕特殊材料取得更多成長機會深具信心。