search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：建準(2421-TW)目標價調降至130元，幅度約8.13%

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對建準(2421-TW)提出目標價估值：中位數由141.5元下修至130元，調降幅度8.13%。其中最高估值160元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予建準(2421-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。

建準(2421-TW)今(9日)收盤價為92.2元。近5日股價下跌4.95%，相關零組件業近5日下跌2.23%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數214692.87%
建準92.2-2.33%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty