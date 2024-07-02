盤後速報 - 建準(2421)次交易(3)日除息3.5元，參考價108.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
建準(2421-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為108.0元，相較今日收盤價111.50元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.14%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|111.50
|3.5
|3.14%
|0.0
|2023/07/05
|108.0
|2.6
|2.41%
|0.0
|2022/06/28
|36.3
|1.2
|3.31%
|0.0
|2021/07/21
|46.5
|2.4
|5.16%
|0.0
|2020/07/08
|52.8
|2.0
|3.79%
|0.0
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