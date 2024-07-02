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鉅亨速報

盤後速報 - 建準(2421)次交易(3)日除息3.5元，參考價108.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

建準(2421-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為108.0元，相較今日收盤價111.50元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.14%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 111.50 3.5 3.14% 0.0
2023/07/05 108.0 2.6 2.41% 0.0
2022/06/28 36.3 1.2 3.31% 0.0
2021/07/21 46.5 2.4 5.16% 0.0
2020/07/08 52.8 2.0 3.79% 0.0

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