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鉅亨速報

盤後速報 - 建準(2421)下週(7月3日)除息3.5元，預估參考價110.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:05

建準(2421-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月26日)收盤價114.00元計算，預估參考價為110.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

建準(2421-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲3.15%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 114.00 3.5 3.07% 0.0
2023/07/05 108.0 2.6 2.41% 0.0
2022/06/28 36.3 1.2 3.31% 0.0
2021/07/21 46.5 2.4 5.16% 0.0
2020/07/08 52.8 2.0 3.79% 0.0

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集中市場加權指數22986.690.48%
建準114-0.44%

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