路透：思科將今年進行第二輪裁員 數千人飯碗不保

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-10 00:07

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路透周五 (9 日) 援引知情人士消息報導，美國網路設備巨擘思科計劃在今年進行第二輪裁員，裁員人數將與今年 2 月裁撤的 4,000 名員工相近或略多，裁員計畫可能在下周三 (14 日) 第四季財報公布時宣布，此舉是為將公司資源和注意力轉向網路安全和人工智慧 (AI) 等高成長領域。

根據思科年報，截至 2023 年 7 月，該公司擁有約 8.49 萬名員工，這一數字尚未計入今年 2 月的裁員。

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身為網路路由器和交換器領域的領頭羊，思科面臨其核心業務需求不振和供應鏈緊張的雙重挑戰，這促使思科採取了多元化策略，例如今年 3 月份完成以 280 億美元收購網路安全公司 Splunk。此次收購將透過促進其訂閱業務，減少對一次性設備銷售模式的依賴，從而優化公司的收入結構。

此外，思科公司也致力於將 AI 產品納入其產品線，並在今年 5 月重申其目標，即在 2025 年實現價值 10 億美元的 AI 產品訂單。 該公司在 6 月份推出 10 億美元的基金，用於投資 Cohere、Mistral AI 和 Scale AI 等 AI 新創公司。思科當時表示，過去幾年已完成 20 次以 AI 為核心的收購和投資。

這是科技業最新的裁員行動，今年該行業一直在削減開支，以抵消對 AI 的巨額投資，包括英特爾 (INTC-US) 在內的多家科技公司已宣布裁員。英特爾在 8 月初宣布裁員超過 15%，約 1.75 萬人，以期透過縮減成本恢復其製造業務的獲利能力。