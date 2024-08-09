營收速報 - 駿吉-KY(1591)7月營收2,201萬元年增率高達214.34％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15
駿吉-KY(1591-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2,201萬元，年增率214.34%，月增率25.34%。
今年1-7月累計營收為1.25億元，累計年增率256.16%。
最新價為53.2元，近5日股價下跌-6.5%，相關電機機械股價指數下跌-2.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+530 張
- 外資買賣超：+530 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2,201萬
|214%
|25%
|24/6
|1,756萬
|646%
|-30%
|24/5
|2,526萬
|548%
|12%
|24/2
|858萬
|50%
|-5%
|24/1
|900萬
|58%
|55%
|23/12
|580萬
|58%
|-13%
駿吉-KY(1591-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動式槍釘系列製造、生產。傢俬釘製造、生產。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 宏旭-KY(2243)7月營收1.20億元年增率高達280.59％
- 營收速報 - 久陽(5011)7月營收3.54億元年增率高達40.85％
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至12.83元，預估目標價為193元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為100元
鉅亨號貼文看更多
下一篇