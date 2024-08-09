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鉅亨速報

營收速報 - 駿吉-KY(1591)7月營收2,201萬元年增率高達214.34％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15


駿吉-KY(1591-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2,201萬元，年增率214.34%，月增率25.34%。

今年1-7月累計營收為1.25億元，累計年增率256.16%。

最新價為53.2元，近5日股價下跌-6.5%，相關電機機械股價指數下跌-2.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+530 張
  • 外資買賣超：+530 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2,201萬 214% 25%
24/6 1,756萬 646% -30%
24/5 2,526萬 548% 12%
24/2 858萬 50% -5%
24/1 900萬 58% 55%
23/12 580萬 58% -13%

駿吉-KY(1591-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動式槍釘系列製造、生產。傢俬釘製造、生產。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收駿吉-KY

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