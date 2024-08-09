華航Q2獲利寫次高紀錄 上半年EPS 1.08元創高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 18:30
華航 (2610-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 34.46 億元，年增 4.61%，創單季次高紀錄，僅次於 2021 年第四季，每股純益(EPS)0.57 元；累計上半年稅後純益 65.45 億元，年增 42.29%，EPS 1.08 元，也創下同期新高。
華航上半年合併營收 989.13 億元，年增 10.04%，營業毛利 155.34 億元，年增 17.64%，毛利率 15.7%，年增 1.01 個百分點，營業利益 80.68 億元，年增 22.38%。
其中，華航第二季單季營收 502.69 億元，年增 6.52%，並高於第一季客運傳統旺季，顯示貨運市況熱，稅後純益 34.46 億元，年增 4.61%。
華航表示，航空客運市場延續去年旅運熱度，並受惠於農曆春節、清明節和端午節等連假，旅運需求維持高檔，上半年客運收入達 646.76 億元，年增 17.01%，其中，營收占比最高前三名地區依序為東北亞、北美和東南亞。
另一方面，第二季起電商及電子產品供貨持續增加，空運運價明顯提升，貨運營收季增 19.98%。
展望下半年，華航看好客運保持正向成長，7 月 14 日插旗西雅圖航點，總計每周超過 40 班次往返美加地區，並透過每周超過 500 個班次綿密的亞洲航網搶轉機市場，合計今年客運班次年增達 25%，尤其暑期旺季，有利再添獲利動能。
而華航今年 10 架 777F 將全數到位，優先布局高價和高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機。
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