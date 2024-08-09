華航Q2獲利寫次高紀錄 上半年EPS 1.08元創高

華航 ( 2610-TW ) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 34.46 億元，年增 4.61%，創單季次高紀錄，僅次於 2021 年第四季，每股純益(EPS)0.57 元；累計上半年稅後純益 65.45 億元，年增 42.29%，EPS 1.08 元，也創下同期新高。

‌



華航表示，航空客運市場延續去年旅運熱度，並受惠於農曆春節、清明節和端午節等連假，旅運需求維持高檔，上半年客運收入達 646.76 億元，年增 17.01%，其中，營收占比最高前三名地區依序為東北亞、北美和東南亞。