金控獲利三冠王！富邦金7月賺267億元創新高 前7月賺破千億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 17:00

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富邦金 (2881-TW) 今 (9) 日公布 7 月自結稅後純益 267.4 億元，創史上單月新高，年增 1.13 倍；累計今年前 7 月稅後純益 1078 億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期新高，年增 94.4%，每股稅後純益 (EPS) 為 8 元，單月獲利、累計獲利及 EPS 勇奪金控獲利三冠王。

富邦人壽 7 月稅後純益為 206.2 億元，創單月新高，累計稅後純益為 722 億元，亦創下歷年前 7 月第三高紀錄。單 7 月及累計前 7 月獲利較去年同期分別成長 146% 及 108%。本月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入，將持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

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股市方面，富壽於 7 月台美股高點伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。債市方面，美國經濟成長動能放緩，市場預期聯準會將展開降息周期，7 月公債利率回落，富壽已自今年度第二季起，把握利率高檔機會，持續增加債券部位，以達提升經常性收益的目標。

匯市方面，7 月全球股市進入震盪整理期，加上下半年政治風險等不確定因素升溫，外資避險需求增加，美元兌台幣升值 1.19 %，貢獻當月匯兌利得。

富壽個體累計前 7 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 646 億元，年成長 13%，總保費收入 (Total Premium) 達 2063 億元，年成長 11%，預估皆排名業界第二；單 7 月初年度保費 90 億元，總保費收入 314 億元，預估皆排名業界第二；富邦人壽分期繳商品推動成果亮眼，累計前 7 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 300 億元，較去年同期成長 33%，另持續依客戶需求發展多樣化保障型商品，累計前 7 月個人健康及傷害險亦較去年同期成長 59%。

富壽 7 月底淨值比率高於 10%，RBC 遠超過 350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 7 月稅後純益 33 億元，今年以來每月單月獲利皆較去年同期成長，累計前 7 月稅後純益 195.2 億元，較去年同期成長 21%，續創歷史新高，主要來自銀行存放款基盤擴大，財富管理銷售動能穩步上升，信用卡簽帳金額持續成長，線上交易客戶數增加，帶動數位平台交易量及收益提升，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 11% 及 46%，整體營收較去年同期成長 17%。

北富銀截至 7 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1136%，維持良好資產品質。

富邦產險 7 月稅後純益 3.5 億元，累計稅後純益 27.9 億元，保險本業收入穩健，帶動整體獲利表現。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，7 月整體簽單保費 56.9 億元，較去年同期成長 20%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中以水險成長 106% 及工程險成長 84% 表現最為亮眼，成長動能皆優於市場。累計前 7 月簽單保費收入 397.1 億元，年成長 13%，簽單市佔率 24.4%，維穩市場龍頭地位。