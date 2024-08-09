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鉅亨速報

營收速報 - 潤泰新(9945)7月營收22.74億元年增率高達36.55％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16


潤泰新(9945-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣22.74億元，年增率36.55%，月增率-4.59%。

今年1-7月累計營收為166.72億元，累計年增率11.35%。

最新價為47.2元，近5日股價下跌-11.74%，相關其 他下跌-8.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13420 張
  • 外資買賣超：-8453 張
  • 投信買賣超：+54 張
  • 自營商買賣超：-5021 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 22.74億 37% -5%
24/6 23.84億 21% 2%
24/5 23.44億 -19% -13%
24/4 26.88億 24% 10%
24/3 24.41億 33% 49%
24/2 16.41億 -41% -43%

潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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