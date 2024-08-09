營收速報 - 潤泰新(9945)7月營收22.74億元年增率高達36.55％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16
今年1-7月累計營收為166.72億元，累計年增率11.35%。
最新價為47.2元，近5日股價下跌-11.74%，相關其 他下跌-8.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13420 張
- 外資買賣超：-8453 張
- 投信買賣超：+54 張
- 自營商買賣超：-5021 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|22.74億
|37%
|-5%
|24/6
|23.84億
|21%
|2%
|24/5
|23.44億
|-19%
|-13%
|24/4
|26.88億
|24%
|10%
|24/3
|24.41億
|33%
|49%
|24/2
|16.41億
|-41%
|-43%
潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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