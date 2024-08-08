〈財報〉中芯國際Q2淨利年減近六成 仍遠超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 19:35

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中國晶片龍頭中芯國際 (0981-HK) 周四 (8 日) 公布今年第二季財報，儘管該季淨利年減近六成，但仍與營收一同高於分析師預期。市場分析指出，中芯的第二季財報透露，自 2022 年開始的長期低迷的全球半導體產業出現復甦跡象。

根據財報，中芯第二季營收年增 22% 至 19 億美元，高於分析師預期的成長 18.4%、淨利報 1.646 億美元，年減 59.1%，不過高於分析師預估的 1.038 億美元。該季毛利率為 13.9%，較去年同期的 20.3% 下滑 6.4 個百分點，比前季 13.7% 小幅成長 0.2 個百分點，優於分析師預期的 11.3%。

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圖：中芯國際第二季財報

營收按地區劃分，中國、美國市場的營收占比均出現不同程度的下滑，歐亞區營收占比從 3.5% 上漲 0.2 個百分點至 3.7%。按分業務和尺寸來看，智慧型手機、消費性電子應用的營收占比顯著提升，12 吋 (300mm) 晶圓營收占到 74%，8 吋 (200mm) 晶圓的營收占比為 26%。

展望未來，該公司預估第三季 (本季) 營收增速介在 13% 至 15%、毛利率估介於 18% 至 20% 區間，比第二季提升至少 4.1 個百分點。

根據總部設於華盛頓的美國半導體協會 (Semiconductor Industry Association, SIA) 的數據，第二季全球半導體銷售額成長 18.3%，至 1,499 億美元，其中中國市場成長 21.6%。

雖然中芯國際主要替不太複雜的電子產品生產基本晶片，但在華為智慧型手機拆解後，中芯國際製造的晶片躋身中國生產的最先進晶片之列，備受外界矚目。

然而，先進晶片生產仍然有限，限制了中芯國際充分利用人工智慧 (AI) 熱潮的能力，這推動了一些競爭對手的成長。