威剛Q2 EPS 2.58元 上半年毛利率創高 EPS 6.2元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-08 17:38

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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，受傳統淡季需求較弱影響，雙率皆較上季微減，稅後純益 7.55 億元，季減 28.78%，年增 182.77%，每股稅後純益 2.58 元，但整體上半年毛利率與營業利益仍創下同期新高，每股稅後純益 6.2 元。

威剛第二季合併營收為 100.49 億元，季減 7.65%，年增 46.75%，毛利率 24.83%，季減 1.6 個百分點，年增 9.37 個百分點，營益率 13.85%，季減 0.36 個百分點，年增 11.78 個百分點，稅後純益 7.55 億元，季減 28.78%，年增 182.77%，每股稅後純益 2.58 元。

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威剛上半年營收達 209.3 億元，年增 48.88%，毛利率 25.66%，年增 12.22 個百分點，營益率 14.04%，年增 12.74 個百分點，稅後純益 18.14 億元，年增 523.37%，每股稅後純益 6.2 元。

威剛受惠低價庫存效益與記憶體合約價上揚，上半年平均毛利率年成長逾 12 個百分點、達 25.66%，營業利益年增 15 倍、達 29.38 億元，雙雙改寫歷史同期新高，稅後純益 18.14 億元，也寫歷史同期次高。

董事長陳立白表示，AI 應用牽動全球記憶體產業發展，在上游供應商競相角逐 HBM 市場之下，不僅記憶體產能配置與資本支出大幅傾向 HBM，也讓上游對 DRAM 價格態度更加堅定，加上 AI 邊緣運算及應用軟體日趨成熟，更推動各項產品所搭載的記憶體容量倍增，加速全球記憶體位元消耗。