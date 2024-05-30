〈威剛展望〉AI是商機也是吃電怪獸 陳立白跟拋擁核說 籲能源政策調整

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-30 19:02

賴清德總統上任 11 天以來，能源政策備受關注，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (30) 日表示，台灣是站在 AI 最有利的位置，但隨著吃電怪獸紛紛落腳台灣，擔憂台灣的供電問題，期望新任經濟部長可以趁新人新政調整適當的能源政策，以因應 AI 商機，更坦白回應「說我擁核也不否認」。

陳立白說，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跟 SK 海力士與美光 (MU-US) 關係都不錯，儘管台廠並無直接涉略，但台積電先進封裝需涵蓋 HBM，其他 AI 相關零組件如散熱等，也都有台灣業者的蹤影，因此未來 AI 整體解決方案，台灣是站在最有利的位置。