〈威剛展望〉AI是商機也是吃電怪獸 陳立白跟拋擁核說 籲能源政策調整
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-30 19:02
賴清德總統上任 11 天以來，能源政策備受關注，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (30) 日表示，台灣是站在 AI 最有利的位置，但隨著吃電怪獸紛紛落腳台灣，擔憂台灣的供電問題，期望新任經濟部長可以趁新人新政調整適當的能源政策，以因應 AI 商機，更坦白回應「說我擁核也不否認」。
陳立白說，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跟 SK 海力士與美光 (MU-US) 關係都不錯，儘管台廠並無直接涉略，但台積電先進封裝需涵蓋 HBM，其他 AI 相關零組件如散熱等，也都有台灣業者的蹤影，因此未來 AI 整體解決方案，台灣是站在最有利的位置。
陳立白補充，現在包括輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 都來台設研發中心，且晶片都交由台積電代工，美系尖牙股大咖包括谷歌、微軟與亞馬遜即便考量地緣政治風險，都積極來台投資，並設立大型資料中心，但話鋒一轉，坦言擔心台灣用電問題。
針對能源疑慮，陳立白也呼應和碩 (4938-TW) 董事長童子賢先前言論，指出童子賢從先前反核到現階段支持核能，其實是做球給政府，期望新人新政，是調整能源政策的好時機，可惜政府並未出來接球。
陳立白說，AI 整體解決方案相當耗電，台灣眾多企業也都是用電大戶，坦言台灣現階段能源政策是無法因應未來 GDP 成長，期望新人新政應該要推出更整體的能源解決方案，預期美國與台灣在世界的影響力會越來越大。
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