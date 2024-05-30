〈威剛展望〉DDR4下半年漲幅3成起跳 預告獲利驚豔還在後頭

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-30 19:22

威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (30) 日表示，持續看好今、明年 DRAM 市況，除了 DDR5 價格續漲，DDR4 待庫存去化告段落，價格也將從 8 月開始進入第二波漲勢，漲幅至少 30% 以上，公司備有低價庫存，可望直接挹注今年獲利表現，指出首季獲利只是跑龍套，驚豔的還在後頭。

陳立白指出，現在 HBM 供貨相當緊張，今、明年恐都維持供不應求的情況，三大原廠也重新配置產能，目前已感受 DDR5、DDR4 市占率交叉，DDR4 在產能壓抑下，供貨會進一步減少，轉向支持 HBM 與 DDR5。

陳立白認為，三大原廠 DRAM 庫存健康，合約市場需求也不錯，尤其在資料中心、伺服器領域，現貨市場則相對緩一點，主要因第一個滿足點已經出現，不過，不太需要擔心 DRAM 價格，因為在 HBM 大幅消耗產能下，DDR5/DDR4 價格一定會逐季上去。

陳立白尤其看好 DDR4，主要因現階段 DDR4 價格漲幅有限，之後在庫存去化後，加上供給受限下，將啟動新一波上漲攻勢，預期 8 月之後就會起漲，隱含漲幅 30% 以上；至於 DDR5，則預期也會有一些漲幅，不過由於基期相對高，不會像 DDR4 一樣這麼多，也強調不會再跌價。

針對庫存，陳立白補充，威剛第一季底存貨金額 197 億元，預期第二季底存貨應該與上季相當，而庫存水位沒有下降，主要就是持續看好下半年，因此持續建立庫存，其中，庫存又以 DRAM 居多，DDR4 與 DDR5 比例各半。