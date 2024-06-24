威剛擘劃嶄新永續願景 以四大面向為推動目標

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-24 19:24

威剛 (3260-TW) 今年 (2024) 歡慶成立 23 週年，為使企業持續邁向永續經營目標，煥新品牌標語「引領創新，永續未來 - Innovate Today, Embrace Tomorrow」，並依據各部門實際營運情形，訂定「威剛綠色行動倡議」，以 All 4 Green 四大面向為推動目標，全公司竭誠一心，攜手打造永續未來。

在威剛董事長陳立白與總經理陳玲娟帶領下，全體員工共同執行 21 天「永續 A 計畫」，於辦公場域及日常生活中落實綠色減碳行動，培養環境友善的好習慣，不僅讓 23 歲的生日更具意義，也將永續精神深植企業文化。

近年全球氣候異常，自然生態持續失衡，無論對社會秩序、經濟發展，或是日常生活都產生劇烈影響，永續行動已刻不容緩。威剛在 2024 年宣布展開全球造林計畫，首先與台灣美光、林業保育署台中分署共同簽訂「臺中海岸濕地保育軸帶」造林地 3 年認養計畫，為台灣海岸打造堅韌的守衛隊。

緊接著在歡慶 23 週年之際，將綠化觸角延伸至全世界，攜手全球最大 ESG 綠色組織之一 “One Tree Planted” 於亞馬遜雨林、美國、墨西哥及印度等地種下 5,000 棵樹，以實際行動復育生態及守護棲地。

陳立白表示，威剛身為全球科技領導品牌，同時也是地球公民的一員，承諾將以「引領創新，永續未來 - Innovate Today, Embrace Tomorrow」為願景，在公司內外積極展開友善環境的綠色計畫，希望加上我們的一份助力，讓後代子孫都能看見綠意盎然、繽紛美麗的自然生態。

威剛全新的「綠色行動倡議 All 4 Green」奠基於公司部門、廠房的環境行動方案，透過全面盤點與務實討論，梳理成四大推動面向「綠色營運：接軌永續趨勢，落實企業減碳目標」、「綠色製造：致力環境友善，提升綠色效能」、「綠色採購：攜手合作夥伴，擴大永續影響力」、「綠色培力：建立企業永續文化，培植永續人才」，永續思維具體實踐在企業發展的各項環節，成為公司進步的重要關鍵。從橫向整合到縱向溝通，威剛將永續影響力擴及至員工、客戶及商業夥伴，讓每個決策與行動都充滿「綠」量。

為激發員工對「綠色行動倡議」的認知與認同，在今年 5 月威剛 23 歲慶生派對上，董事長陳立白與總經理陳玲娟親自挑選 3 項永續行動，邀請同仁響應減碳綠生活，包括「部門間移動使用樓梯，不搭電梯」、「自備個人餐具，隨身攜帶環保杯 / 袋」及「響應低碳排，每天一餐素食」等，連續執行 21 天，養成友善環境的綠色習慣。

陳立白表示，許多主管與同仁和我反饋，透過這次「21 天威剛永續 A 計畫」活動，才發現原來減塑、減碳比想像中容易，也很開心能為地球盡份心力。威剛員工積極參與綠色行動，提升環保意識，也樂於呼朋引伴影響他人，由上到下展現團隊精神，將「永續」內化至個人與組織中，成為公司永續發展的最強原動力。