雄修繕讓教育更完善 獲「台灣永續行動獎」銀獎殊榮

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 15:35

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遠雄 (5522-TW) 旗下遠雄文教公益基金會自 1997 年創立，長期耕耘兒童教育，在建築本業優勢下，「公益修繕」成為重點執行項目之一，多年來持續號召集團志工，前往台灣各角落的弱勢住家及校園進行修繕。今 (8) 日由台灣永續能源研究基金會頒發 2024 年「TSAA 台灣永續行動獎」銀獎殊榮給基金會。

台灣永續能源研究基金會頒「TSAA 台灣永續行動獎」銀獎殊榮給基金會，主要基金會「SDG11 修繕讓教育更完善」實績，這同時也是以公益修繕為主題，基金會再度獲得外界肯定。

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遠雄文教公益基金會指出，不少偏鄉弱勢孩童受家庭經濟因素影響，住家牆壁龜裂剝落、或是木造天花板坍塌，嚴重影響居住安全，基金會透過公益修繕，讓「家」成為孩童的避風港。

此外，學校是孩童在家庭之外，花最多時間學習知識、逐步社會化的場域，但偏鄉學校受限於經費、資源缺乏等因素，難以自行改善校內硬體設備，在基金會公益修繕協助下，提供了更完善的學習環境。從深山至離島，皆可見遠雄志工團隊身影，歷年來公益修繕已協助 63 間校舍、社福機構乃至個人戶，補強建築安全，受益人數達 5217 人，這都是 4336 名企業志工參與成果。

遠雄文教公益基金會結合聯合國發展目標的 SDG 4「優質教育」以及 SDG 11「永續城鄉」，透過公益修繕給予學童更優質的學習環境，遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，孩子是最寶貴的資產，提供一個安全、舒適的學習環境讓他們茁壯成長，也是基金會成立的初衷。因此多年來透過修繕建築的實際行動，展現想成為偏鄉、弱勢孩童們後盾的決心，我們連三年遠赴台東紅葉國小外，也前往台中與新北山區的原住民小學，甚至最遠曾至澎湖替清寒戶進行家庭修繕。遠雄志工團隊們修補的不僅是一座建築物，它還承載了我們對教育的信念，以及對孩子們未來的憧憬。我們相信，每一面牆、每一間教室空間都將成為孩子們心靈成長的據點，為他們學習旅程提供支持和激勵。