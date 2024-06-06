記憶體價格續揚 威剛5月營收年增逾3成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-06 18:18

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 32.27 億元，月減 16.13%，年增 31.51%，累計前 5 月營收 179.56 億元，年增 52.28%；受惠本季 DRAM 與 NAND Flash 合約價續揚，帶動威剛 5 月營收年增逾 3 成。

威剛表示，儘管 DRAM 現貨價與合約價一冷一熱兩樣情，但公司持續看好 AI 應用將推升整體記憶體需求，不僅 AI 伺服器，AI PC 也將於今年第四季正式放量出貨，明年出貨量更可較今年呈倍數成長，將帶動 HBM 與 DDR5 需求大幅增加。

威剛看好，隨著各項 AI 應用需求增加，不僅今年 DRAM 合約價逐季上揚，DRAM 現貨價也將於 8 月以後與合約價回歸齊漲模式。

展望後市，威剛董事長陳立白強調，今年 COMPUTEX 已見各項 AI 解決方案、AI 應用傾巢而出，所有 AI PC、資料中心、邊緣及終端應用所搭載的記憶體容量都呈倍數增長，勢必將為今年全球 DRAM 與 NAND Flash 的出貨位元挹注成長動能。

同時，由於 HBM 需求熱絡，DRAM 產業不僅沒有供過於求的問題，先前預期今、明兩年的多頭走勢也維持不變。另一方面，目前觀察上游 NAND Flash 產能已近完全恢復，只要供應商維持理性供給，加上 AI 伺服器與傳統伺服器對 SSD 需求持續升溫，NAND Flash 產業仍可望維持相對平穩發展。

威剛在今年台北國際電腦展上，進一步展現 AI 創新技術及 XPG 電競品牌力，領先全球同業推出 XPG 的品牌大使「AI 虛擬人 Mera」，透過處理龐大運算的 AI 硬體能力與轉投資數字王國協助 AI 技術升級，展現可實時互動的創新成果。

威剛此外，XPG 電競品牌推出全新掌上遊戲機 XPG NIA，採用全新 EYEWEAR 眼動追蹤技術與人體工學設計，也成為今年台北國際電腦展中電競新產品一大亮點，深受年輕世代的喜愛。