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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類股表現疲軟，跌幅2.38%，總成交額1.27億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49


台股今日資訊服務業類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.38%，總成交額1.27億元，大盤占比0.11%。

該產業上漲家數0、下跌家數9、平盤家數2。領跌個股傳奇(4994-TW)08日09:46股價下跌4.6元，報97.4元，跌幅4.51%。

資訊服務近5日下跌5.96%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 -5.96% -4.07%
近一月 -11.08% -9.6%
近三月 -6.32% +3.11%
近六月 +3.36% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20976.63-1.50%
傳奇1020.00%

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