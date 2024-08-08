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鉅亨速報

盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額26.84億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 13:34


台股今日汽車工業類股表現疲軟，08日13:33相關指數下跌2.04%，總成交額26.84億元，大盤占比0.71%。

該產業上漲家數10、下跌家數27、平盤家數2。領跌個股鴻華先進-創(2258-TW)08日13:30股價下跌2.25元，報39.0元，跌幅5.45%。

汽車工業近5日下跌6.13%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 -6.13% -4.07%
近一月 -9.34% -9.6%
近三月 -9.24% +3.11%
近六月 -3.84% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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