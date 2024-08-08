盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額26.84億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 13:34
台股今日汽車工業類股表現疲軟，08日13:33相關指數下跌2.04%，總成交額26.84億元，大盤占比0.71%。
該產業上漲家數10、下跌家數27、平盤家數2。領跌個股鴻華先進-創(2258-TW)08日13:30股價下跌2.25元，報39.0元，跌幅5.45%。
汽車工業近5日下跌6.13%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|汽車工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.13%
|-4.07%
|近一月
|-9.34%
|-9.6%
|近三月
|-9.24%
|+3.11%
|近六月
|-3.84%
|+17.68%
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